Carcare. I Carabinieri di Carcare hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona, per i reati di Introduzione nello Stato e Commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, due persone di Napoli, di 42 anni e di 23, poiché durante un controllo sono stati trovati in possesso di numerosi prodotti contraffatti destinati alla vendita porta a porta.

I due uomini erano stati segnalati da alcuni cittadini alla pattuglia che era in servizio ed i Militari hanno prontamente individuato il veicolo sul quale andavano in giro.

Dall’ispezione del veicolo i due risultavano in possesso di circa 30 confezioni di profumi di varie marche e 2 smartphone che da un approfondito controllo sono risultati contraffatti.

I due per attestare la genuinità dei prodotti aveva persino realizzato un falso scontrino dal quale si rilevava che i due telefoni erano stati acquistati presso un “inesistente” punto vendita di Savona di una famosa catena di negozi specializzata in prodotti tecnologici.

I due accompagnati in caserma sono stati compiutamente identificati e deferiti alla A.G. ed, inoltre, poiché da accertamenti risultati gravati da numerosi precedenti specifici relativi ad analoghe condotte in altre città , proposti alla Questura di Savona per essere sottoposti al divieto di ritorno nel comune valbormidese. Tutti i prodotti sono stati invece sequestrati.