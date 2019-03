“I roccavignalesi una volta venivano chiamati ‘Pica Porte’ per la loro indole nel fare commercio e girare il mondo. Tantissimi di loro, amici e parenti, nei primi anni del 900, si sono trasferiti in Belgio, Francia, Argentina e Uruguay… disposti a fare qualsiasi lavoro. Molti di loro si sono affermati in quei paesi e ci vengono ancora a trovare durante il periodo estivo. Quando nel 2014 sono iniziati gli sbarchi in Italia, la nostra amministrazione si è sentita in dovere di dare un aiuto a questi giovani che incoscientemente sono arrivati fino a noi. Certo, all’inizio la situazione è stata parecchio complicata, sia per quanto riguarda la gestione, sia per i nuovi flussi – prosegue – mi viene in mente quando ne stavano per arrivare una cinquantina nell’ex albergo situato nella frazione di Pianissolo. Quante riunioni e incontri sono stati organizzati per evitare tale situazione”.

“Poi dopo due anni, abbiamo deciso di prendere in mano la situazione, aderendo allo Sprar. Questo ci ha consentito di gestire direttamente il fenomeno con una clausola di salvaguardia sui nuovi arrivi. Avuta la disponibilità della Cooperarci nel ricollocare i richiedenti asilo in altri paesi della provincia, la Prefettura ci ha dato il nulla osta. Quindi, nel giro di pochi giorni, saluteremo questi ragazzi che andranno a cercare nuove opportunità in altri territori”.

“Avrei potuto fare il titolone, ma ho preferito raccontare in poche righe la nostra storia, la nostra gente – conclude il primo cittadino – Posso dire con orgoglio che siamo stati lungimiranti”.