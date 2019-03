Albenga. Oggi e martedì il ministro alle Politiche Agricole e al Turismo Gian Marco Centinaio sarà in visita in Liguria. Il programma prevede per oggi l’incontro con le categorie e le aziende agricole al Cinema Tabarin di via Matteotti a Sanremo, con punto stampa alle 18.30. Sarà presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai.

Martedì 5 marzo, visita al Cersaa di Albenga e alla Cooperativa Ortofrutticola. Alle 15.30, il ministro Centinaio, accompagnato dall’assessore Mai e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, sarà a Rapallo per incontrare i balneari, i rappresentanti delle categorie del turismo, commercio e pesca sul lungomare Vittorio Veneto, presso il chiosco della Musica, e, a seguire, effettuerà un sopralluogo al porticciolo, danneggiato dalle mareggiate di ottobre. Al termine del sopralluogo, alle 16.30 circa, incontrerà la stampa.