Varazze. L’associazione Scienza&Vita di Varazze e Ucid ( Unione Cristiana Imprenditori e dirigenti) sezione Savona, organizzano venerdì 1 marzo, al Kursaal Margherita, corso Matteotti 15, di Varazze, l’incontro dal titolo “Presente e futuro della nostra vita nel mondo digitale”, relatore Michele Colajanni, docente di ingegneria informatica all’ università di Modena e Reggio Emilia. Il programma prevede alle 18 inizio della relazione, a seguire alle 20 dinner a Buffet. L’incontro si svolge con il patrocinio del comune di Varazze, delle associazioni Unitalsi, E.r.i.k.a. e Medici cattolici di Savona.

Michele Colajanni è professore di Ingegneria Informatica.

Si interessa di trasformazioni digitali, di sicurezza informatica e delle loro implicazioni nella società. In tali ambiti, dirige iniziative formative trasversali, tra cui master universitari per lo Stato Maggiore Difesa, la Cyber Academy per la formazione degli “hacker etici” presso l’università di Modena e Reggio Emilia, il corso di Cyber Security Management presso la Bologna Business School, la summer school Ragazze digitali per il superamento del divario tecnologico di genere.