Villanova d’Albenga. Le Segreterie Provinciali di Fim Fiom Uilm di Savona e Genova con le RSU degli stabilimenti di Villanova e Genova chiedono un incontro al Ministro Luigi Di Maio e al Commissario Vincenzo Nicastro.

“Il 17 dicembre scorso in sede Ministeriale si è tenuto un incontro per definire la condizione aziendale a seguito di ammissione in procedura di Amministrazione Straordinaria – spiegano i sindacati – Nell’incontro era emerso la necessità di approfondimenti per la gestione del finanziamento previsto per il settore velivolistico di Piaggio Aerospace. Il settore velivolistico di Piaggio Aerospace coinvolge direttamente l’azienda Laerh di Albenga in quanto fornitore strategico. Pertanto chiediamo che all’incontro sia presente anche la Laerh, con i suoi livelli di rappresentanza, in quanto riteniamo fondamentale inserire l’azienda nel percorso di Amministrazione straordinaria che interessa Piaggio Aerospace, proprio a “tutela” della continuità produttiva ed occupazionale di entrambe le imprese. Alla luce degli impegni assunti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Governo nell’ultimo incontro del 17 dicembre scorso, ora è fondamentale che la politica nazionale “decida”. Attendiamo convocazione, auspicando in un intervento anche da parte del presidente della Regione Giovanni Toti e dei parlamentari savonesi e Liguri”concludono i sindacati.