Albenga. Nell’ambito del 18° festival della Canzione Dialettale Ligure che si terrà il 1° e 2 Febbraio prossimo, verrà conferito il Premio Elmo Bazzano riservato al “Ligure Illustre dell’Anno”. Tale riconoscimento continua ad essere designato dal 2013.

Elmo Bazzano, cantautore savonese importante diffusore della cultura, lingua e tradizioni Liguri, aveva espresso il desiderio di insignire con un riconoscimento speciale, ad una personalità che nei vari campi dell’economia, dello spettacolo, dello sport, della cultura, si fosse segnalata a livello internazionale onorando la nostra Regione e orgogliosa di essere Ligure. Il Riconoscimento Elmo Bazzano Ligure Illustre fu consegnato per primo (2013) a Fabio Fognini tra i primi tennisti al mondo, il quale ricorda sempre le sue radici Arma di Taggia (Liguria), come a volte si legge nella didascalia durante sue partite anche dall’altra parte del globo:un giovane illustre che fa sventolare la bandiera Ligure. Negli anni il Riconoscimento Elmo Bazzano è stato assegnato a : nel 2014 a Carlo Pistarino , nel 2015 a Zeffirino , nel 2016 a Gianfranco Fasano , nel 2017 a Emmanuele Dabbono.

Carlo DENEI , sabato 2 febbraio ad Albenga sarà premiato Ligure Illustre 2018 – Riconoscimento Elmo Bazzano, durante la serata finale del Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure. Comico genovese, monologhista dei Cavalli Marci, dal 2004 è autore a Striscia la Notizia, in particolare cura i monologhi di Ezio Greggio. Cantautore, per presentare il suo Cd musicale nel febbraio dello scorso anno è andato a piedi da Genova a Sanremo durante la settimana del Festival , oltre a cantare in genovese sta traducendo in vernacolo le canzoni più significative della musica leggera. Il 15 febbraio uscirà il suo settimo lavoro editoriale dal titolo “Come se fossi sano” È una sorta di diario di un ipocondriaco che ogni giorno scopre di avere una malattia diversa. Da questo libro Denei ha costruito uno spettacolo teatrale molto comico.