Genova. Soni stato riaperti i termini del bando per la presentazione da parte di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o Comuni capoluogo di domande per l’assegnazione di contributi per la progettazione e la realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Lo scorso 29 giugno la Regione aveva approvato con delibera di Giunta 487/2018 un primo bando con scadenza 10 agosto – le cui risorse assegnate alla Regione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ammontavano complessivamente a 360.731,74 euro – a fronte del quale però non erano pervenute domande da parte di alcun Comune.

Anche per questo motivo la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 4 ottobre 2018 ha richiesto una proroga dei termini entro il 31 gennaio 2019 per la presentazione al Ministero del programma degli interventi in argomento.

Ricordo i requisiti e le condizioni di ammissibilità per accedere a questo contributo:

• l’intervento deve essere finalizzato all’esigenza di mettere in sicurezza la percorrenza di ciclisti lungo tratti della Ciclovia Tirrenica o collegati ad essa attraverso reti di mobilità ciclistica locale già realizzati;

• l’intervento può riguardare anche aree nelle quali la circolazione dei ciclisti lungo la viabilità ordinaria risulti pericolosa;

• il livello minimo di progettazione dell’intervento deve essere almeno di fattibilità tecnica ed economica;

• il Comune coinvolto ha l’obbligo di garantire il cofinanziamento di almeno il 50% del costo dell’intervento.

I Comuni interessati dovranno trasmettere la domanda di contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta, al Settore Infrastrutture della Regione Liguria entro il perentorio termine di cinque giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul sito informatico della Regione della delibera di Giunta 15/2019, stante l’imminente scadenza – 31 gennaio – del termine per la presentazione al Ministero del programma degli interventi approvati con la delibera di Giunta.