In arrivo una perturbazione. Temperature in calo

Liguria. Previste nevicate fino a bassa quota a causa della perturbazione che raggiungerà la Liguria. Non sono chiare, per ora, la quantità e la dimensione dei fenomeni, ma si parla di un forte centro depressorio sulla regione, dove andranno ad incontrarsi le perturbazioni atlantiche e il freddo continentale in arrivo da est.

Non sono quindi da escludere nevicate abbondanti, ma il fenomeno potrebbe anche esaurirsi nel giro di poche ore nel caso in cui si alzasse il vento. Senza dubbio le temperature saranno in calo e c’è la possibilità che anche sul mare nevichi.

Possibili nevicate a partire dalle prime ore di mercoledì prossimo fino al pomeriggio di giovedì, con un picco tra i due giorni. Da venerdì in poi la perturbazione non si sposterà, ma dovrebbe dare tregua alla regione.