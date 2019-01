Genova. L’interrogazione a risposta scritta presentata dal MoVimento 5 Stelle sulla mobilità sanitaria passiva, discussa oggi in Consiglio regionale, poneva tre quesiti:

– una panoramica delle destinazioni internazionali e interregionali a cui i pazienti liguri si rivolgono e principalmente per quali patologie e/o interventi;

– quali gli interventi che questa Giunta ha intenzione di adottare per arginare questo preoccupante e costoso fenomeno quando un investimento sulle strutture già esistenti e sull’offerta porterebbe a una progressiva riduzione delle “fughe” con una contestuale creazione di poli di eccellenza medica;

– il dettaglio dei costi sostenuti dall’Ente in relazione alla mobilità sanitaria passiva per i bienni 2013-2014, 2015-2016 e, per quanto disponibili, 2017-2018, visto anche l’impegno preso dall’Assessore in commissione sanità già in data 18 ottobre di trasmettere tali dati.

“La risposta non è mai arrivata per iscritto. A causa del ritardo, è stata inserita (dopo la scadenza del tempo massimo) in Aula. L’assessore Viale, tuttavia, omette di comunicare in Aula la parte più rilevante della risposta, vale a dire quella sul dettaglio dei costi sostenuti da Regione Liguria per la mobilità passiva: cioè, per i pazienti in fuga che preferiscono farsi curare altrove, anziché rivolgersi al servizio sanitario offerto dalla Liguria. Comportamento gravissimo da parte dell’assessore alla Sanità, che non vuole comunicare questi dati in pubblico”, ha dichiarato la capogruppo regionale Alice Salvatore.

“È chiaro che si tratta di dati allarmanti. Non appena avremo il testo della risposta scritta, provvederemo a comunicare tempestivamente alla cittadinanza il dato e trarremo le debite conclusioni circa l’efficacia dell’azione di questa giunta in Sanità. La sensazione tuttavia è che l’attuale gestione sanitaria regionale sia realmente disastrosa in Liguria”.