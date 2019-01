Oggi la manifestazione con 30.000 persone in piazza

Torino. “Oggi sono qui per difendere la Tav e una visione di Paese che vuole modernizzarsi, vuole avere la logistica a sostegno della propria competitività e delle proprie imprese. Che vuole progettare il proprio futuro”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Torino per il flash mob a sostegno della Torino-Lione.

“Se l’analisi costi-benefici serve ad abdicare alla responsabilità politica, probabilmente la Repubblica Romana non sarebbe diventata quell’impero che abbiamo conosciuto – agginge -. Fa parte della politica scegliere e la scelta di fare la Tav è facile, perché un’opera che è già partita e che quindi va finita, altrimenti questo continuerà a essere il Paese delle grandi incompiute di opere pubbliche e di scelte”.