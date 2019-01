GENOVA. Questa mattina il presidente di Regione Liguria e Commissario all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti ha incontrato i cittadini residenti ai confini della zona rossa.

“I cittadini ci hanno manifestato le loro esigenze e i loro timori sull’impatto del cantiere di demolizione e ricostruzione di Ponte Morandi sull’area in questione – spiega Toti – Ho garantito loro che mi farò promotore di un approfondimento con tutte le strutture interessate e competenti, con il Commissario di governo e sindaco della città Marco Bucci, per capire in quale modo, all’interno della legislazione vigente e dei provvedimenti presi, si possa trovare una soluzione soddisfacente per dare loro risposte adeguate”.