Savona. Senza addetto stampa ormai da diversi mesi, il Comune di Savona ha indetto un bando di selezione per un posto di addetto stampa dopo le dimissioni del giornalista Cristiano Bosco. Il bando prevede un impegno di due volte alla settimana allo scopo di mantenere la comunicazione tra l’Istituzione, i media e i cittadini. Con la delibera della Giunta, il Primo Cittadino di Savona intenderebbe “affidare il servizio di comunicazione istituzionale e marketing dell’Ente tramite l’utilizzo della piattaforma telematica del Comune di Savona”. L’incarico, di durata biennale prevede una retribuzione annua di 20mila euro.

Non è mancata però, la puntualizzazione dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria che, attraverso una nota firmata dal Presidente Filippo Paganini indirizzata alla Sindaco Caprioglio e al Presidente del Consiglio Comunale Renato Giusto, ha specificato che:

“E’ doveroso far rilevare con la presente che l’incarico attribuito a un giornalista di addetto all’ufficio stampa di un ente pubblico non è compatibile con l’attività di marketing“.

“L’incompatibilità emerge in modo inequivocabile dalla stessa definizione di legge della figura di giornalista e dalle sue caratteristiche deontologiche più volte affermate in sentenze di vari ordini e gradi della giustizia ordinaria e da provvedimenti di autodisciplina dell’Ordine dei Giornalisti.Tale incarico, inoltre, risulterebbe incoerente con le previsioni di cui alla legge numero 150 del 2000 e del decreto del presidente della Repubblica numero 422 del 2001”.

In giornata è arrivata anche la controrisposta della Sindaco:“La delibera di giunta del 18 dicembre 2018 è stata adottata per rendere disponibili, nei primi mesi del 2019, le risorse necessarie per dotare questo Ente comunale di un servizio dedicato all’informazione istituzionale in quanto ne è sprovvisto da mesi.

All’interno di tale delibera il termine “marketing” è stato utilizzato per rappresentare l’intenzione dell’Ente di veicolare le comunicazioni e le informazioni riguardanti l’attività e i servizi del Comune come da prassi amministrativa e non nel significato proprio di azioni di studio e ricerca nonché di verifica della soddisfazione del Cittadino rispetto all’erogazione delle funzioni e dei servizi.

Gli atti per avviare le procedure di affidamento sono in fase di predisposizione da parte degli uffici competenti e saranno scevri da qualsiasi fraintendimento”.