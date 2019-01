Savona. Sono partiti oggi i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile e pedonale che collegherà via Sant’Antonio e via Cadorna nelle vicinanze dello stadio “Bacigalupo”. Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi ciclopedonali su entrambi i marciapiedi della lunghezza di circa 600 metri. Un sottopassaggio pedonale e ciclabile collegherà il tratto ciclopedonale con quello già presente in via Nizza. La spesa è di circa 450 mila euro di cui 232 mila messi dal Comune altri 205 mila sono stati erogati dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.