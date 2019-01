Il giocatore: "Sono fuggito dalla Sierra Leone per non diventare un bambino-soldato".

Savona. Una storia di integrazione e di speranza. E’ quella del calciatore del Savona Yayah Kallon, diciotto anni da compiere, arrivato in Italia per non diventare un bambino-soldato in Sierra Leone e approdato in biancoblu. La vicenda del giocatore savonese è stata raccontata questa sera in una diretta all’interno del TGR Ligura dalla sala stampa dello stadio Bacigalupo curata dal giornalista RAI Stefano Picasso.

“Sono fuggito dal mio paese per non diventare un soldato. In Sierra-Leone prendono i ragazzi di 14-15 anni e li addestrano ad usare le armi. Qui mi trovo bene e sto crescendo sia come persona che come calciatore” ha detto il giocatore. “Lo abbiamo notato in un amichevole io e Ramon Turone e abbiamo deciso di portarlo a Savona sfruttando anche i buoni rapporti che abbiamo con il suo agente Bordonaro”, ha specificato il Direttore Sportivo del club savonese Roberto Canepa. “E’ un ragazzo straordinario anche da punto di vista umano. Questa vicenda è piena di significati umani, spero che tanti altri riescano a percorrere la sua strada”, ha detto il Direttore Generale Massimo Sciutto.

Infine il tecnico Grandoni ne ha tracciato uno schizzo prettamente tecnico: “Ha piedi buoni ed è un giocatore offensivo, ha buona velocità e riesce ad unire entrambi gli aspetti: quello tecnico e quello atletico. Deve lavorare, conosce il suo obiettivo e proseguendo così potrebbe in futuro divertirsi. L’unico consiglio che gli do è quello di ascoltare gli altri, ha un’età in cui ci si crede già bravi. Non è così, deve saper ascoltare le persone giuste e continuare lavorare come sta facendo”.