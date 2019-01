Genova. “Se in Finanziaria ci sono molti aspetti discutibili il decreto Sicurezza contiene elementi che mettono ordine in una situazione che fino ad oggi è stata molto confusa e disordinata”. Questo in estrema sintesi il pensiero del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al Decreto Salvini sulla sicurezza. Il governatore si è detto sorpreso per la “bagarre” delle ultime ore intorno a questo provvedimento: “Non capisco questo dibattito – ha detto – nelle più grandi democrazie dell’Occidente, a partire dagli Usa si entra nei Paesi solo con un passaporto e con tanto di visto. Altrimenti si viene fermati. Se qualcuno ha diritto di asilo questo verrà riconosciuto solo dopo che le autorità competenti hanno vagliato la sua posizione”. Salvini ha poi concluso dicendo: “Confidiamo che il Governo applichi e dia coperture adeguate a questo provvedimento”.