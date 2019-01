Ad esibirsi nella ex chiesa anglicana sarà il trio "Celtic dream"

Alassio. Domenica alle 21 la sezione di Albenga della Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari) BPW. Italy e il Lions club Baia del sole in collaborazione con il Comune di Alassio offrono alla cittadinanza un concerto nella ex Chiesa anglicana della città .

Per il Lions club sarà anche un’occasione per raccogliere donazioni liberali da destinare alla ricerca per la cura dei tumori infantili.

Si esibirà il trio “ Celtic dream” specializzato in pezzi strumentali e canzoni della tradizione irlandese, scozzese ed inglese, che ci proporrà una musica che spazia dall’onirico al festoso in una gioiosa ricchezza sonora.

Una serata, quindi, all’insegna dell’armonia, ma anche un’occasione per apprezzare nella città del muretto un gruppo di recente formazione , ma già noto in Liguria e non solo.

Fidapa e Lions infatti, in sinergia , si propongono di promuovere e condividere l’arte, il talento e la maestria e fare del bene in un momento di festa per tutti.