Alassio. Dopo 15 anni di servizio domani scade la convenzione tra Alassio Salute e la Regione Liguria per l’ambulatorio che dal 2004 serve non solo i residenti ma anche i turisti, specie nei week end. Ora, dopo 5466 giorni di vita, ci sarà solo una presenza parziale, 5 giorni su 7 per 6 ore al giorno. Chiuso la domenica e apertura solo il sabato mattina dalle 9 – 13. Eppure solo in queste ore, tra il 30 e il 31 dicembre, sono state 40 le persone visitate presso i codici bianchi alassini, a dimostrazione che il servizio è non solo utile ma fondamentale.