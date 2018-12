Riviera ed entroterra unite in un progetto ambizioso per un turismo oudoor ed enogastronomico

Borghetto Santo Spirito. Inaugurato questa mattina presso Palazzo Pietracaprina lo studio IAT comprensoriale, che comprende anche i comuni di Calizzano, Bardineto e Toirano. I tre sindaci, Canepa, Mattiauda e Lionetti, si sono sfidati a colpi di mortai, preparando il tradizionale pesto genovese. Ha partecipato alla preparazione anche il sindaco di Andora Mauro Demichelis. Con la preparazione del prodotto tipicamente genovese, simbolo della Liguria, i comuni vogliono esprimere anche una volta vicinanza a Genova, nella speranza che il 2019 possa essere un anno di rinascita per il capoluogo.

“Il 2018 sarà ricordato purtroppo per la tragedia del ponte Morandi di Genova. Questa prova di pesto è un modo per ricordare con affetto questa città che sta soffrendo” afferma Canepa, sindaco di Borghetto “Gli obiettivi sono ambiziosi – aggiunge il primo cittadino in merito allo IAT – grazie al cielo gli amministratori di questa vallata sono stati lungimiranti e hanno capito che fare sistema è il modo giusto per promuovere il territorio. Il turismo non è più quello di una volta, la gente non è stanziale e quando arriva vuole girare: fornire loro delle proposte è quello che ci prefiggiamo con questo ufficio comprensoriale”.

“Abbiamo cominciato già quest’estate ad essere uniti ed è stato un esperimento di vera solidarietà: – commenta Lionetti, il sindaco di Torino – mettere insieme le risorse senza pensare se qualcuno ne metteva di più o di meno, ma con un obiettivo comune ossia valorizzare i territori dal mare alla montagna”.

“E’ un modo per far conoscere il secondo entroterra, – aggiunge Mattiauda, sindaco di Bardineto – che è meno noto della Riviera ma ha altrettante caratteristiche interessanti per il nostro turismo e permette di vivere la Liguria al 100%”.

A commentare l’iniziativa è anche Luigi De Vincenzi, vice presidente del consiglio regionale: “Il turismo ha bisogno di sbocchi nuovi, che avvengono attraverso esperienze come questa: Comuni che si mettono insieme e danno un’idea di un territorio unico, senza barriere, che propone ai turisti le proprie eccellenze. Credo sia importante che sia stato fatto, e ne sono contento: soprattutto penso sia un’esperienza che andrà ripetuta anche in altre situazioni.”

Punti focali del nuovo programma sono l’enogastronomia e l’outdoor, che il sindaco Canepa definisce come “il turismo di domani”: “Abbiamo una collina che arriva fino al mare, una bellissima passerella che ci collega con Ceriale, numerosi sentieri per andare nell’entroterra, il bellissimo borgo medievale di Toirano, le faggete di Calizzano e Bardineto… insomma un territorio meraviglioso e a due passi dal mare”.