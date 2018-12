Liguria. I saldi invernali 2019 cominciano, in Liguria, sabato 5 gennaio per concludersi lunedì 18 febbraio. Un mese e mezzo di vendite a prezzi ribassati: durante questo periodo i commercianti devono esporre i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita e il ribasso espresso in percentuale. Su ogni prodotto deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Oltre a questo, deve essere evidente in modo chiaro la separazione delle merci in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

Tre giorni prima dell’inizio dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile che annunci l’effettuazione delle svendite. Il fac-simile del cartello è stato predisposto dal Settore Commercio della Regione Liguria, ed è contenuto nella delibera del Consiglio regionale n. 31 del 17 dicembre 2012, recante “Nuova programmazione commerciale e urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni” (Testo unico in materia di commercio).