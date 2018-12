Borghetto Santo Spirito. Domani, alle ore 10,30 si svolgerà a Palazzo E. Pietracaprina l’inaugurazione dell’Ufficio IAT comprensoriale .

I Sindaci dei Comuni di Bardineto, Calizzano, Toirano e Borghetto S. Spirito si incontreranno per una dimostrazione a colpi di mortaio e di pesto. Con la preparazione del prelibato condimento, che è diventato uno dei simboli della Liguria, i Comuni vogliono esprimere ancora una volta la propria vicinanza alla Città di Genova, con l’auspicio che il 2019 possa essere l’anno della rinascita del capoluogo ligure.

Il percorso per la realizzazione di un comprensorio competitivo, in grado di offrire opportunità di svago e di intrattenimento per 365 giorni all’anno è appena iniziato e si potranno realizzare importanti interventi a beneficio del territorio.