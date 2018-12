Savona. Da gennaio in piazza del Popolo non ci saranno più i medici dei codici bianchi di Liguria Salute alla quale non è stata rinnovata la convenzione e la gestione del Cup passerà alla farmacia Saettone. I tagli della Asl si erano fatti sentire sugli ambulatori di piazza del Popolo già da tempo da quando era arrivata la chiusura la domenica. “Un servizio importante per la città che ora viene buttato via” ha tuonato Renato Giusto, medico di famiglia e ideatore dei codici bianchi.