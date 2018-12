Liguria. Le famiglie residenti nel Nord-ovest dispongono del livello di reddito per abitante più elevato (21,9 mila euro), seguite da quelle residenti nel Nord-est (21,4 mila euro). Nel Centro il livello è pari a 19,5 mila euro e nel Mezzogiorno a 13,7 mila euro, con un differenziale negativo del 26,1% rispetto alla media nazionale. Lo rende noto l’Istat nei conti territoriali. Stabilmente in testa alla graduatoria del reddito disponibile per abitante si conferma la Provincia Autonoma di Bolzano, con 25 mila euro correnti, seguita da Emilia Romagna e Lombardia (22,5 mila e 22,4 mila euro rispettivamente).

Pur se la crescita del reddito pro-capite rispetto all’anno precedente risulta in Calabria relativamente dinamica (+2,7% contro una media nazionale dell’1,8%), tale regione resta in fondo alla graduatoria (12,7 mila euro), preceduta da Campania e Sicilia (poco più di 13 mila euro). Nel 2017, il reddito disponibile a prezzi correnti ha segnato per il complesso dell’economia nazionale un incremento dell’1,6% rispetto al 2016. Più intensa della media nazionale è risultata la crescita nel Nord-est (+1,9%), dove la provincia autonoma di Trento registra la variazione più elevata (+2,4%); seguono la provincia autonoma di Bolzano (+2,2%), l’Emilia Romagna (+2,1%) e il Veneto (+1,8%); in questa ripartizione solo il Friuli Venezia-Giulia si posiziona sotto la media nazionale (+0,6%).

Nel Nord-ovest l’incremento è stato dell’1,7%, con il risultato più favorevole in Piemonte (+2%), seguito da Liguria (+1,8%) e Lombardia (+1,6%). Solo in Valle d’Aosta il reddito disponibile ha segnato una crescita inferiore alla media nazionale (+0,6%). Le famiglie residenti nel Centro d’Italia hanno sperimentato un aumento del loro reddito disponibile pari all’1,4%; la crescita più marcata si registra nel Lazio (+1,6%) mentre in Umbria e nelle Marche l’aumento e’ limitato allo 0,8%.

Nel Mezzogiorno il reddito delle famiglie è aumentato dell’1,5%, con un massimo del 2,3% in Calabria e un minimo dello 0,3% in Basilicata. Nel 2016, la regione che aveva registrato la crescita annua più sostenuta era la Provincia autonoma di Bolzano (+2,7%), seguita dalla Toscana (+2,3%). L’incremento più contenuto si registrava in Abruzzo (+0,1%), mentre il reddito disponibile delle famiglie residenti aveva subito una lieve flessione in Molise (-0,2%).