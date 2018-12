Savona. E’ stata ricoverata al San Paolo ma le sue condizioni non presentano particolari preoccupazioni la ragazza trentenne che questa mattina uscendo da un parcheggio in sella alla sua moto in corso Vittorio Veneto è andata a sbattere contro uno scooter che stava procedendo in direzione centro. Immediati sono scattati i soccorsi. Anche il conducente dello scooter è stato trasportato in ospedale ma in codice verde.