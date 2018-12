Da quest’anno, per chi ama il Gospel, non sarà più necessario recarsi in una chiesa di Harlem per vivere la magia di un coro. Infatti, grazie alla proposta dei TieniViva Gospel Voices di Varazze potremo godere pienamente di quella che viene definita la musica dell’anima, che da qualche anno a questa parte sta contagiando tutta la Penisola da Nord a Sud, durante soprattutto il periodo del Natale, diventando un vero e proprio fenomeno di costume, grazie all’universalità del suo messaggio e alla sua proverbiale energia.

“Con la rassegna, Gospeling Natale in Gospel

che porterà nella nostra Città alcuni tra i più importanti cori Gospel d’Italia, il Coro Armonie di Cairo Montenotte, gli Spirituals & Folk e Il Sizohamba Gospel Choir di Genova, il Free Voices Gospel Choir di Torino e il Jubilation Gospel Choir (Livorno), coordinati dai varazzini Tieniviva Gospel Voices, Varazze si appresta a diventare la capitale del Gospel della Liguria.

Proprio a Varazze, infatti, sono nati nel 2008 i Tieniviva Gospel Voices, riunendo, diretti da Marcello Ghio, più di 30 persone, completate da una band di tre strumentisti, accomunate dalla passione per il canto e provenienti da una lunga esperienza in un altro gruppo corale e strumentale: gli Spiritual Songs , fondati nel 1977 dal Sacerdote Salesiano Don Giuseppe Bettin.

Ecco le date di Gospeling (Natale in Gospel) by TieniViva Gospel Voices

Sabato 22 Dicembre

Coro Armonie (Cairo Montenotte)

Spirituals & Folk (Genova)

Piazza Sant’Ambrogio

In caso di maltempo Oratorio San Giuseppe

Ore 16:00 – 18:00

Domenica 23 Dicembre

Gospeling (Natale in Gospel) by Tieniviva Gospel Voices

Free Voices Gospel Choir (Torino)

Palasport

Ore 21:00

Sabato 29 Dicembre

Gospeling (Natale in Gospel) by Tieniviva Gospel Voices

Jubilation Gospel Choir (Livorno)

Palasport

Ore 21:00

Sabato 5 Gennaio

Gospeling (Natale in Gospel) by Tieniviva Gospel Voices

Sizohamba Gospel Choir (Genova)

Tieniviva Gospel Voices (Varazze)

San Bartolomeo

Ore 21:00