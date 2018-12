Genova. Stanziati 1,5 milioni per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti a Genova e nel resto della Liguria. Se il capoluogo dovrà passare entro il 2020 dal 34,5% di differenziata al 65%, sul Savonese il contributo annunciato dall’assessore Giacomo Giampedrone andrà a coprire per 238 mila euro Alassio, per 81 mila euro Albenga e 8.600 euro Onzo.