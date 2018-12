Alassio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Marco Melgrati per l’approvazione in commissione trasporti della Camera di un ordine del giorno dei parlamentari forzisti Giorgio Mulè e Diego Sozzani per arrivare al più presto al raddoppio della parte ancora mancante sulla linea Genova – Ventimiglia e quindi ancora a binario unico: quella tra Andora e Finale. “E’ un’opera strettamente necessaria – hanno confermato i due parlamentari di Forza Italia – specie dopo il crollo del ponte Morandi. Questo per meglio garantire i collegamenti tra Ponente e Levante della Liguria e quelli tra Italia e il resto dell’Europa con notevoli vantaggi anche per il sistema portuale ligure”. “Speriamo – ha detto Melgrati – che ora il Governo attui i contenuti di questo ordine del giorno e finanzi il progetto”.