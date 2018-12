Savona. Le grandi “incompiute” italiane sono 26, e tra queste, ovviamente il raddoppio ferroviario Genova – Ventimiglia che è privo dei 31 chilometri “savonesi” tra Finale Ligure e Andora. Soprattutto collegamenti ferroviari di cui potrebbero beneficiare oltre 12 milioni di persone, ma che sono bloccati e privi di risorse. È quanto emerge dal dossier Pendolaria 2018 di Legambiente. L’associazione ambientalista ha presentato una prima analisi della situazione del trasporto ferroviario regionale nel nostro Paese, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza e l’urgenza di migliorare il trasporto pubblico su ferro, offrendo un’alternativa più competitiva, economica e sostenibile all’automobile.

Per i pendolari, sulle 10 linee peggiori d’Italia, tra cui la solita Genova – Savona – Ventimiglia, nulla è cambiato rispetto ad un anno fa. Stesse linee, stessi treni, stessi disagi, a testimoniare la scarsa qualità del servizio che accomuna diverse aree del Paese. Non solo, ma in Liguria i treni in circolazione sono ancora il 5,2% in meno rispetto al 2010, segnando un recupero nell’ultimo biennio, ma in parallelo con un aumento record del costo dei biglietti, rincarati in otto anni del +49%, un record nazionale, e con la prospettiva di altri aumenti già programmati a partire dal 2021. La Liguria è anche la quinta regione italiana (prima del Nord e Centro Italia) per anzianità di servizio del materiale rotabile. L’età media è di 18,6 anni, a fronte dei 15,4 anni a livello nazionale; il 65% dei treni che svolgono servizio in Liguria ha più di 15 anni.