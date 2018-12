Cairo Montenotte. Con le festività natalizie torna puntuale il pranzo della comunità cairese “Natale Insieme”. L’iniziativa è in programma domenica 16 dicembre alle 12,30 all’interno dei locali della Mensa della Scuola di Formazione e Aggiornamento della Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte (ingresso corso XXV Aprile). Ad organizzare l’evento è il Comune di Cairo Montenotte con la Pro Loco (con il contributo della Coop Liguria), in collaborazione con la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria “Andrea Schivo” e il Circolo “Ieri Giovani”, vuole essere un’occasione per stare insieme, scambiarsi gli auguri di Natale e condividere una giornata in amicizia con gli anziani. Le iscrizioni, presso il Circolo Ieri Giovani, si concluderanno il 12 dicembre. Quota di compartecipazione 10 euro. I cittadini cairesi over 70 avranno diritto di precedenza.