Andora. E’ uno degli appuntamenti più longevi del Ponente. Una mini Vinitaly alla quale partecipano diversi produttori della Valmerula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. Un tour alla scoperta del buon bere grazie alla «Fiera del Vino» di Molino Nuovo ad Andora che quest’anno compie 22 anni. E’ in programma oggi con apertura degli stands alle 10 e chiusura alle 19. Fra le novità di quest’anno, il laboratorio di degustazione gratuita della Bagna Caoda con verdure fresche, proposta dalla Condotta Slow Food di Fossano. La mostra mercato, organizzata dal Comune di Andora e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese, propone percorso di degustazione e vendita animato da ben 15 cantine provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna, una ricca la selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante e ornamentali. In evidenza anche presidi Slow Food: i formaggi fatti con il latte di pecora Brigasca, il carciofo di Perinaldo, il fagiolo di Conio e l’aglio di Vessalico. Ci sarà uno spazio anche la Cipolla Belendina candidata a Presidio Slow Food. Come sempre ampio spazio ai prodotti orticoli a km zero della Val Merula. Lo spazio street food tipico propone di il fritto misto di pesce della Cooperativa Pescatori di Capo Mele, le frittelle di mele della Pro Loco di Andora e lo zemino dell’Associazione “Ad Andora il cielo è sempre più blu” completato dal pesto al mortaio realizzato sul momento da Simone Peirano. La rassegna andorese offre occasioni di divertimento per i più piccoli come il «Battesimo della sella» e l’ampia esposizione di animali da cortile. Non mancheranno i banchi dedicati ai lavoretti a tema natalizio, realizzati dagli alunni delle scuole di Molino Nuovo e di Andora. Ci sarà anche un’esposizione di macchina agricole d’epoca. In collaborazione con la FISAR, sarà assegnato il premio «Degustandora» riservato alle cantine partecipanti alla fiera. Immancabile la tenda degli Alpini che propongono la classica e golosa accoppiata delle castagne e del vin brulé.