Finale Ligure. Intorno alle 1245 i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria sono stati per un grave incidente occorso ad una rocciatrice mentre arrampicava a Finale Ligure sulla parete di Pianerella, lungo la via I.N.P.S.

Per cause ancora da accertare la donna è caduta compiendo un volo di almeno una cinquantina di metri. Sul posto hanno collaborato per raggiungere la donna i tecnici del Soccorso Alpino e i SAF dei vigili del fuoo, il recupero è stato complicato dalla presenza di altri rocciatori e dal luogo non semplice come avvicinamento sia per l’elicottero sia per la squadra a piedi, che l’ha raggiunta dal basso.

Per la rocciatrice, una donna di 53 anni, originaria del milanese, ma residente a Verbania, purtroppo non c’è stato nulla da fare è deceduta a causa dei traumi.

La salma è stata calata in una zona più comoda e dopo averla trasferita in barella è stata caricata sull’elicottero. Gli amici della ragazza molto scossi sono stati riaccompagnati alle macchine dai tecnici del Soccorso Alpino che hanno messo una corda fissa per facilitarne il rientro in sicurezza.