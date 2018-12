Altare. Il Museo dell’Arte Vetraria Altarese approda a Savona per prendere parte alla manifestazione che promuove il meglio dell’artigianato ligure, “Stile Artigiano 2018” , l’appuntamento annuale di Confartigianato.

La manifestazione, che si svolgerà presso la Fortezza del Priamar nei locali del Palazzo del Commissario, aprirà i battenti alle ore 15 di oggi e animerà il complesso monumentale della città di Savona sino a domenica, trasformandola nella “Fortezza del Natale”. Tre giorni di stile organizzati con il contributo della Regione Liguria e della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria e con il patrocinio del Comune di Savona e della Provincia di Savona in cui l’artigianato ligure di eccellenza è protagonista.

Il ricco programma della tre giorni si apre alle ore 16 con l’inaugurazione, a cui parteciperà il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti che, con l’occasione, premierà alcuni artigiani in pensione quale riconoscimento del valore del lavoro artigianale e della fedeltà associativa. Il sabato e la domenica tutti pronti per accogliere Babbo Natale e i suoi aiutanti, assaggiare i cibi della tradizione e farsi accompagnare in un tour nell’artigianato a tema dalle note di canti gospel.

Orario di apertura degli stand: venerdì 15 – 19, sabato 11 – 19, domenica 11 – 19. Ingresso libero.

Presso Villa Rosa, splendido edificio liberty sede del Museo dell’Arte Vetraria Altarese, continua la rassegna “Altare Vetro Arte” 2018. Protagonista l’artista Angelo Cagnone, uno dei più originali esponenti della pittura italiana.

Per la mostra”Il tragitto dell’occhio” l’artista presenta oltre a opere pittoriche create negli ultimi anni, un’opera in vetro realizzata in piccola serie, con la tecnica della vetrofusione.

Angelo Cagnone, di origine altarese, inizia la sua opera alla fine degli Anni Cinquanta. Un percorso, il suo, fatto di grandi incontri (tra i suoi collezionisti anche Peggy Guggheneim) e di compagni di viaggio prestigiosi, che costruiscono con lui la storia dell’arte contemporanea italiana ed europea. Quel che risulta particolarmente interessante, al culmine di una maturità artistica che nulla ha più da dimostrare ma che ancora stupisce, è la rara dote dell’artista di cambiare continuamente il proprio punto di osservazione, ponendo lo spettatore ora al centro della scena, ora fuori, in uno scambio emotivo raro ed intenso.

La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019, nell’orario di apertura del Museo, dal martedì alla domenica dalle ore 14 alle ore 18.

Inaugura sabato 15 dicembre, alle ore 16,00, la mostra “Natale SottoVetro”, tradizionale appuntamento del Museo dell’Arte Vetraria Altarese, giunto ormai alla sua decima edizione.

Quest’anno la rassegna è dedicata al mondo degli animali, illustrati in un percorso dinamico e multicolore: la mostra “Lo zoo di vetro” ospiterà animali in vetro dalle più svariate forme e dai colori ‘dell’arcobaleno’. Sculture dal fascino irresistibile, realizzate con estro e fantasia dalle mani sapienti di maestri vetrai di fama internazionale, attivi nel XX e XXI secolo.

Per l’occasione il Museo ospiterà la narrazione per piccoli e grandi “La zuppa di sasso” liberamente tratto dal libro “La zuppa di sasso” di Anais Vaugelade, di e con Daniela Carucci, in collaborazione con Antonio Tancredi e la Compagnia Teatro Cattivi Maestri.