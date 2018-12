Il popolare cantante inaugurerà il suo tour il 6 luglio in Friuli

Albenga. Il cantante Jovanotti sarà il 27 luglio ad Albenga per una data del suo tour. La notizia ha trovato conferma sulla pagina facebook del cantante.Il tour, “Jova Beach Party” prenderà il via il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro in Friuli e toccherà le più note spiagge italiane dove il popolare cantante si esibirà.