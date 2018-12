Albissola. Sono stati resi noti prezzi e informazioni utili per l’acquisto dei biglietti per assistere ad Albissola-Entella in programma domenica alle 18.30

INIZIO VENDITA: MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 2018 – ORE 9:00

PREZZI

Tribuna Centrale-Semicentrale-Laterale:

Intero € 20,00 + € 1,50 diritto di prevendita

Ridotto € 18,00 + € 1,50 diritto di prevendita

Distinti Centrali-Laterali:

Intero € 15,00 + € 1,50 diritto di prevendita

Ridotto € 13,00 + € 1,50 diritto di prevendita

Gradinata Sud “Ermes Nadalin” (riservata tifosi Entella):

Intero € 10,00 + € 1,50 diritto di prevendita

Ridotto € 8,00 + € 1,50 diritto di prevendita

Gradinata Nord (riservata tifosi Albissola):

Intero € 10,00 + € 1,50 diritto di prevendita

Ridotto € 8,00 + € 1,50 diritto di prevendita

Ridotto: over 65, donne, ragazzi dai 12 ai 16 anni, invalidi non al 100%

Bambini sino a 11 anni gratis con biglietto omaggio

MODALITA’ DI VENDITA:

DA MERCOLEDI’ 5 A SABATO 8 DICEMBRE:

• ALBISSOLA: presso la sede (stadio Faraggiana) fino a sabato mattina;

• CHIAVARI (tutti i settori)

Entella point (mercoledì 9:00-12:30 / 15:00-19:00; giovedì 9-12:30; venerdì 9:00-12:30 / 15:00-19:00; sabato 10-12:30 / 15:00-19:00)

Corso Colombo, 37

Tel. 0185598020

• www.etes.it (tutti i settori)

• CHIAVARI (tutti i settori)

Tabaccheria Metaldi

Corso Martiri della Liberazione, 182

Tel. 0185370224

• GENOVA (tutti i settori)

Video Forum

Piazza della Vittoria 45/47 R

Tel. 010588648

• RECCO (tutti i settori)

Pro Loco

Via Ippolito d’Aste, 2°

Tel. 0185722440

• BORZONASCA (tutti i settori)

Tabaccheria Elle

Via V. Veneto, 49

Tel. 0185340006

DOMENICA 9 DICEMBRE

• BIGLIETTERIA DELLO STADIO (apertura ore 15:30) – Ritiro accrediti dalle ore 17:00

• www.etes.it