Sassello. Il Comune di Sassello ha approvato il progetto di parco eolico sul monte Autzè presentato dalla società Eolo di Peveragno (Cuneo), iniziativa che già lo scorso anno aveva ottenuto “luce verde”, senza particolari prescrizioni, dal settore di valutazione d’impatto ambientale della Regione Liguria. Il progetto, elaborato da Entec Spa di Savigliano su incarico di Eolo Srl, prevede l’installazione di 2 torri eoliche, ciascuna da 3 megawatt di potenza, per una producibilità annua stimata in 16,6 gigawattora, nella zona di Bric Autzè, a quasi 1,5 km a sud dell’abitato di Pontinvrea ed a circa un chilometro di distanza dal parco eolico La Rocca, già in funzione.

Si tratta di macchine di grande altezza: una arriva a 180 metri in punta di pala e 120 metri al mozzo; l’altra a 150 metri in punta e 90 al mozzo. L’energia prodotta sarà convogliata, lungo la strada vecchia di Repiano, fino a località Palazzo dove verrà realizzata la cabina di consegna. Di qui, con un cavidotto interrato lungo 12 chilometri, raggiungerà la rete a Sassello. Il Comune di Sassello, per consentire la realizzazione delle opere di raccordo con la rete, ha dovuto apportare una modesta variante al Prg.