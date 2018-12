Giovedì 6 dicembre alle ore 10.00 presso Auditorium Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio, si terrà la show conference “Il Turismo a Tavola – come promuovere il territorio attraverso l’enogastronomia”, promossa dalla rivista Alassio Magazine Moderatore Andrea Cenni, direttore editoriale di Torino Magazine.

Guido Barosio, esperto di enogastronomia illustrerà case history internazionali suggerendo modelli, modalità perseguibili per la realtà alassina Giampiero Colli porterà la sua esperienza personale di ristoratore ma anche quella dell’organizzazione di uno street food di altissima qualità, “When We Were Kids”. Lorenza Giudici, food blogger e food consultant tratterà di come rendere “appetibili” prodotti altrimenti “tristi” e come valorizzare anche esteticamente prodotti della tradizione creando nel food una bellezza che attrae. Franco Laureri, responsabile del Centro Studi sul Turismo Istituto Alberghiero di Alassio relazionerà sul ruolo di un Istituto Alberghiero come volano di promozione turistica enogastronomico. Stefano Pezzini, responsabile del blog “Liguria e dintorni” esporrà sull’esperienze dei presidi di Slow Food come elemento per costruire un prodotto turistico valido ed efficace. Claudio Porchia, giornalista enogastronomo e presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza commenterà il decalogo dell’accoglienza alla base di una corretta ricetta turistica Barbara Porzio presidente del Consorzio Macramè porterà l’esperienza del Consorzio partito con Un Mare di Champagne e che recentemente ha aggiunto una nuova formula Alassio in Bolla per attrarre fornitori e un pubblico altamente qualificato. L’incontro ha il patrocinio del Comune di Alassio e dell’Istituto Alberghiero.