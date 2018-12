Vado Ligure. Sarà inaugurato il 4 dicembre il nuovo supermercato “In Coop” in via Alla Costa a Vado Ligure con inizio delle vendite alle 11. Già sede della Coop il punto vendita era stato chiuso alcuni anni fa, dopo l’apertura dei nuovi locali nel complesso del Molo 8.44. Poi la decisione quest’anno di ristrutturarlo e ampliarlo con la realizzazione di un vasto parcheggio per la clientela sulla copertura dell’edificio. La struttura, terminata a tempo di record ospiterà anche l’Aumai Shopping. Al pian o superiore la sala polivalente per le attività sociali con ingresso indipendente.