Genova. In un’Italia sempre più ferma a livello economico e con meno lavoro, la Liguria segna davvero il passo dopo il crollo del ponte Morandi. Cinquemila i contratti di lavoro in meno in questi mesi con una riduzione delle assunzioni pari all’11,6% rispetto all’analogo periodo del 2017. Preoccupazione è stata espressa dai sindacati. In crescita solo contatti a somministrazione e instabili e in parte aumentano ma troppo poco i rapporti a tempo indeterminato.