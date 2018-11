Approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Allevamento Stefano Mai, la concessione di 200 mila euro all’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (ARA Piemonte) per l’attività di selezione del bestiame e per i controlli funzionali. “Ara Piemonte – spiega l’assessore Stefano Mai – ha provveduto all’acquisizione dall’Ara Liguria del ramo di azienda relativo all’ “Attività di controllo funzionale a servizio degli allevatori della Liguria”, con l’obiettivo di tenere e aggiornare i libri genealogici e quelli sui controlli funzionali del bestiame. Questa attività svolta in prevalenza negli allevamenti di bovini da latte e da carne, e in misura minore negli allevamenti di ovicaprini, consente di raccogliere numerose informazioni utili agli allevatori. ARA Piemonte – continua l’assessore – darà un importante contributo, sia agli allevatori, che alla zootecnia ligure, unica per la capacità di produrre carne di eccellenza e prodotti caseari di altissima qualità”.

I dati raccolti sono riferiti: negli allevamenti da latte, al quantitativo di latte prodotto, all’interparto, e alla qualità del latte (grasso e proteine), e aiutano l’allevatore a prendere decisioni consapevoli per la gestione della propria azienda e su quali animali allevare; negli allevamenti da carne, vengono registrati i dati relativi agli accrescimenti ponderati dei capi, alla facilità di parto e alla genealogia degli animali. Il programma è cofinanziato dal MIPAAF (Ministero Politiche Agricole e Forestali) con un importo di 200 mila euro circa.