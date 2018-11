Vado Ligure. Sono 215 i dipendenti dello stabilimento Infineum di Vado Ligure, 7/8 le assunzioni negli ultimi anni e una crescita di volumi di produzione e fatturato costante anche se apparentemente lieve nell’ordine dell’1% l’anno. Numeri che fanno di questo sito che produce additivi per oli lubrificanti non solo strategico a livello nazionale e globale , ma anche un’oasi felice in un panorama desolante del territorio savonese ormai “area di crisi complessa”.

Il site manager che è anche presidente degli industriali savonesi Enrico Bertossi ne spiega le ragioni: “Competenza di chi lavora da noi, ingegneri e periti, alta tecnologia applicata, etica e correttezza nei rapporti, rispetto categorico e assoluto dell’ambiente sono a mio giudizio i punti di forza di un’azienda che al suo interno può contare su figure tanto preparate da ricoprire anche ruoli apicali a livello internazionale nel gruppo”.

Ogni anno ci sono 3 cicli di esercitazioni in collaborazione con i vigili del fuoco, per complessive 15 esercitazioni, Un’impresa che attrae giovani ingegneri e professionisti del settore anche se, spiega Bertossi: “In Liguria le figure professionali che cerchiamo sopratutto ingegneri sono ancora poche e attingiamo spesso da Milano e altre università del Nord Italia”. Il 70% delle produzioni va verso il Nord Europa, un 20% verso Usa e Asia, solo il 10% resta in Italia.