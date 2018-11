Finale Ligure. Turismo in calo a Finale Ligure tra gennaio e settembre. I dati, non sono confortanti per la città rivierasca che punta sul turismo quale risorsa economica. I dati sono stati resi noti dalla Regione Liguria che ha evidenziato come in città gli arrivi nel periodo considerato siano stati soltanto 752 in più rispetto allo scorso anno per un valore percentuale dello 0,4%. In netto calo le presenze complessive, con oltre 25mila unità e un -3,5% (sempre rispetto allo scorso anno). Sono soprattutto gli stranieri i protagonisti di questo calo (-9%).