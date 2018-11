Genova. Il Consiglio regionale ha approvato oggi una legge che prevede l’istituzione di un albo regionale per i comuni che intendono adottare la formula del “Baratto Amministativo”, uno strumento previsto dal decreto Sblocca Italia per le amministrazioni e i loro residenti. Il testo è a firma dei consiglieri regionali Andrea Costa e Giovanni De Paoli.

“L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio dimostra la natura positiva di questa legge, una norma di buon senso che da una parte aiuta tante famiglie in difficoltà, dall’altra sostiene tutti quei comuni che a fatica riescono a compiere le opere necessarie sul territorio. Nella mia esperienza da sindaco ho provato sulla mia pelle quanto possa risultare difficile amministrare un comune, e credo che questa misura possa davvero dare un impulso a tanti enti locali: una minor entrata si può trasformare in servizi sul territorio e, contemporaneamente, permettere a qualche residente di estinguere un debito”, è quanto dichiara in una nota il consigliere Andrea Costa, presidente di Liguria Popolare.

“Il baratto amministrativo – che prevede l’opportunità, per chi ha dei debiti nei confronti del comune, di ripagarli attraverso la prestazione di opera all’ente – è già esistente, ma ci auspichiamo diventi ancora più diffuso. Ho ritenuto infatti fondamentale che la Regione fosse in prima linea sulla questione, stanziando dei fondi a favore dei comuni che vogliano adottare questa pratica. Tali risorse permettono alla Regione di stimolare le amministrazioni a utilizzare questo strumento, che rappresenta anche una misura di natura sociale e di sostegno alla famiglia. Sono convinto che la politica debba tornare a farsi carico dei problemi reali dei territori, e trovare delle soluzioni: questo è stato fatto oggi, con un approccio pragmatico e non ideologico ai bisogni dei cittadini”, conclude Costa.