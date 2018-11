Savona. Domani, domenica 18 novembre, si svolgerà la prima edizione della Liguria Marathon, la prima maratona di 42,195 km organizzata in provincia di Savona che tocca 9 Comuni da Loano a Savona.

La manifestazione sportiva è organizzata da Asd RunRivieraRun ed Associazione Chicchi di Riso Onlus con la collaborazione ed il supporto della Provincia di Savona, dei due Comuni capofila Loano e Savona dove saranno gestite la partenza, presso la Marina di Loano partner dell’evento e l’arrivo della gara presso il Lungomare Walter Tobagi, i Comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado Ligure che ospiteranno oltre al passaggio della gara, anche i punti ristori e spugnaggi organizzati con la collaborazione delle associazioni dei singoli Comuni.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Liguria e dal Consorzio Balnearia Savonese che supporta la gara con la collaborazione dei bagni marini (parte attiva sono i Bagni Lido di Borgio Verezzi e i Bagni Giardino di Pietra Ligure che ospitano un ristoro ed uno spugnaggio).

L’evento fa parte degli eventi FIDAL (Federazione Italiana dell’Atletica Leggera) e CONI ed è nel calendario nazionale.

La maratona sarà anche un modo per supportare l’AISM l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla con un testimonial d’eccezione, Andrea Scussel, che ripercorrerà il percorso già collaudato il 22 aprile con gli amici della ASD RunRivieraRun e della Zena Runners.

Presso il Village della Marina di Loano ci sarà lo stand dell’AISM che darà informazioni e organizzerà alcune iniziative volte a far capire i sintomi e gli effetti della sclerosi multipla.

L’evento, rinviato a novembre dal 22 aprile, ha l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso il consolidato settore degli eventi sportivi. A tal proposito la maratona sarà un volano per far capire ai turisti che nonostante l’alluvione ed i danni causati dai recenti eventi atmosferici il territorio c’è.

Affiancherà il logo della maratona il logo realizzato da Edinet “LIGURIA A TUTTA FORZA” per sottolineare come il territorio reagisce al maltempo ed é forte attraverso un lavoro di squadra che vede gli Enti pubblici a fianco delle imprese turistico ricettive danneggiate dalla mareggiata del 29 ottobre scorso.

La Maratona nasce da uno spunto turistico e si pone come una delle Maratone più suggestive d’Italia, toccando 9 Comuni lungo la Via Aurelia e lungo le passeggiate.

La partenza è prevista alle ore 9.00 dalla Marina di Loano, con una partenza eccezionale incastonata nel mare. L’arrivo sarà allestito presso il Lungomare Walter Tobagi a Savona, dopo aver fatto percorrere ai runners circa 7 km cittadini lungo le vie della città.

Liguria Marathon nasce come evento condiviso dagli Enti locali, le imprese del settore turistico e dalle Associazioni che danno il massimo supporto organizzativo per la gestione delle diverse fasi.

A tal proposito sono coinvolti: Fondocasa per il 5 km, Bagni Bar Giardino di Pietra Ligure per i 7,5 km, Bagni Lido di Borgio Verezzi per il 10km, il Parco Asinolla di Pietra Ligure per il 12,5km, la Polisportiva del Finale per il 15km, la ASD RRR per il 17,5km, West Coast Team RunRivieraRun per il 20km, il Comune di Noli e le sue Associazioni per il 22,5km, i Lions di Spotorno-Noli-Bergeggi-Vezzi Portio al 25km, ASD RRR al 27,5 km, Croce Rossa di Vado Ligure al 30km, ASD RRR al 32,5km, Palestra ZetaQuattro Savona al 35 km, Podistica Savonese al 37,5 km, Picasso Gomme al 40 km e Decathlon con gli Angels ASD RunRivieraRun all’arrivo.

Lungo il percorso sono coinvolte: Croce Rossa di Loano, Pietra Soccorso di Pietra Ligure, Croce Bianca di Borgio Verezzi, Croce Bianca di Finale Ligure, Croce Bianca di Noli, Croce Bianca Spotorno, Croce Rossa di Vado e Croce Bianca di Savona all’arrivo.

Lungo il percorso, oltre ai medici di gara, saranno presenti i medici dei Lions Spotorno-Noli-Bergeggi-Vezzi Portio impegnati nella settimana mondiale per la prevenzione al diabete. La prevenzione al diabete è una delle 5 azioni internazionali che tutti i Lions nel mondo portano avanti.

La ProAction, azienda italiana leader nell’integrazione sportiva, fornirà gli integratori per i ristori e nel pacco gara per la gara.

Il percorso è il seguente: Partenza LOANO ORE 9.00 Marina di Loano, Via Madonna di Loreto, Via Nazario Sauro, Via Roma, Via Martiri delle Foibe, Corso Europa , Via Stella, Via Damiano Chiesa, Piazza Italia, Viale della Libertà, Campo Luigi Cadorna, Lungomare Nazario Sauro, Via Tito Minniti, Via Aurelia.

PIETRA LIGURE, Via Aurelia , Via Messina, Via Ignazio Borro, Via Francesco Crispi, Via Giacomo Matteotti (centro storico Pietra Ligure), Piazza San Nicolò, Piazza Martiri Libertà, Via Garibaldi, Via Don Giovanni Bado

Corso Italia.

BORGIO VEREZZI Via Aurelia a Borgio Verezzi fino alla Stazione di Finale Ligure.

FINALE LIGURE

Via Nicolò Saccone, Lungomare di Finale Ligure (sulla passeggiata), uscita hotel Boncardo su Via Aurelia, Via Aurelia per Varigotti,

NOLI E SPOTORNO Via Aurelia

BERGEGGI Via Aurelia Da Bergeggi A Vado

VADO Via Aurelia

SAVONA rappresenterà i km dal 34° al 42,195. Arrivo a Savona da Via Aurelia/Via Nizza, Via Cristoforo Colombo, Corso Giuseppe e Angelo Viglienzoni, Corso Tardy e Benech, Via Braia,

Corso Tardy e Benech lungo la via principale e si va avanti fino a raggiungere il controviale da intersezione Via Mazzini alla fine si svolta in Via Dante Alighieri (prima del Priamar)

Giardini e Passeggiata Walter Tobagi ARRIVO

ZONA RISTORO PRESSO LUNGOMARE E ZONA SERVIZI PRESSO LA PISCINA.

Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Rari Nantes Savona