Savona. Venerdì prossimo alle ore 16.30, presso la Sala Rossa del Comune di Savona in Corso Italia 19 , presentazione del n. 10 di “Pigmenti Cultura” a cura del suo Direttore Prof. Silvio Riolfo Marengo e della presidente dell’Associazione Dr.ssa Silvia Bottaro.Ingresso libero.

Verrà consegnato il “Premio Renzo Aiolfi 2018” alla Società Savonese di Storia Patria, memoria storica della città di Savona dal 1885, con la seguente motivazione: Per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale in particolare con lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio storico, artistico della Liguria del Savonese in particolare.

Verranno, infine, premiate le Autrici dei racconti di Natale che una apposita giuria (per l’Associazione “R. Aiolfi” l’insegnante Maria Antonietta Lamberti Aprile e la poetessa Gabriella Gasparini; per l’AMMI la Prof.ssa Antonietta Venturino Selis; per la Consulta Provinciale Femminile di Savona la Prof.ssa Valeria Storchi e la Prof.ssa Angelica Lubrano) del Concorso Letterario 2018/19 “Storie di Natale dalle voci delle Donne” (concorso ideato dall’Associazione Aiolfi con l’AMMI di Savona e col patrocinio del Comune di Savona, della Provincia di Savona e della Consulta Provinciale femminile di Savona) che così si sono classificate:

Primo classificato: Emanuela Meconcelli con il racconto “L’attesa (2018)”con pubblicazione su “Pigmenti Cultura” n. 10.

Seconda classificata: Rossana Pavone con il racconto “Portatrici di sogni”con pubblicazione su “Pigmenti Cultura” n. 12 del 2019. *Menzione speciale: Maria Scarfì Cirone con il racconto “Una stella e una spina di rosa”.