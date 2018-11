Genova. Forti critiche del segretario generale della Uil ligure Mario Ghini al decreto Genova convertito in legge dal Senato nelle ultime ore. Commenta l’approvazione del testo, il numero uno del sindacato ligure:” La conversione in legge del decreto Genova è la conferma del fatto che non “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. In questi mesi, dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi, dalla stesura del decreto ad oggi, alcune migliorie ci sono state anche grazie all’impegno del territorio; purtroppo – prendiamo atto – che le misure non sono sufficienti a rendere questo strumento utile alla ripresa economica, occupazionale e sociale di Genova e della Liguria.

È inaccettabile, secondo la Uil della Liguria, perdere giornate intere per salvaguardare il condono edilizio di Ischia e non trovare soluzioni per le tante famiglie sul lastrico, senza più la possibilità di avere una casa. Siamo stufi di continue false promesse, rimandi, lacrime di coccodrillo.

A parte il gesto di Toninelli in aula, già ridicolo di per sé, ci sarebbe da chiedere al Ministro che cosa ci sarebbe da esultare per questa legge che ha più il sapore di una prova di forza con la maggioranza: manca la certezza della demolizione, manca la certezza dell’opera, mancano i presupposti per sostenere Genova e la Liguria nel lungo calvario della ricostruzione.

Caso mai, caro Ministro , leggendo la legge ci sarebbe da piangere.

La Uil non ci sta a questi giochetti di bottega, a ripicche, rivalse, affermazioni personali: per noi è necessario e indispensabile partire con la demolizione e la ricostruzione del ponte, assicurando tutte le necessarie tutele lavorative e ambientali per coloro i quali saranno coinvolti nelle attività di ripristino e, nel contempo, dare garanzie a chi in quell’area deve vivere, a partire dalle persone anziane e in difficoltà”.