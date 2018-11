Il Comune è in attesa di risorse anche per lavori alle scuole di Via degli Orti

Albenga. Sono in arrivo 450 mila euro stanziati dalla Regione Liguria per importanti interventi alle scuole Paccini. I lavori riguardano l’ adeguamento sismico, statico e antincendio della struttura. L’Amministrazione Comunale ha annunciato che il Comune ingauno è in corsa per ottenere un altro finanziamento indirizzato ai lavori di adeguamento delle scuole di Via degli Orti.