E’ il titolo della Giornata Nazionale Orientagiovani 2018, Organizzata dal Gruppo Giovani Industriali dell’Unione Industriali di Savona, si svolgerà martedì 20 novembre, alla Sala della Sibilla nella Fortezza sul Priamàr la Giornata Nazionale Orientagiovani 2018. Tema scelto quest’anno è “Le competenze chiave quando la tecnologia ‘fa un salto’. Cultura tecnica, occasioni per i giovani ed esigenze del mondo del lavoro nel racconto delle imprese”.

L’incontro, al quale prenderanno parte circa 300 studenti degli istituti superiori del Savonese, sarà introdotto e coordinato da Valentina Spirito, presidente del Gruppo Giovani dell’Industria di Savona. Nel corso della mattinata sarà presentata agli studenti l’offerta occupazionale dell’industria del territorio “Presentare il tessuto produttivo locale e capire in cosa consistono le professioni e i valori nell’impresa diventano azioni fondamentali per traghettare i giovani dalla scuola al mondo dell’università o del lavoro offrendo loro informazioni utili perché possano fare scelte consapevoli” è il proposito anticipato da Valentina Spirito. Informazioni aggiornate, in quanto è ormai evidente che sia già in atto una nuova rivoluzione nel modo di produrre, con lo sviluppo della robotica e il diffondersi di nuove applicazioni digitali.

L’Unione Industriali di Savona, anche quest’anno, promuove con Orientagiovani approfondimenti mirati a rafforzare le scelte scientifiche e tecniche tra i giovani. Un percorso che sarà anticipato, la prossima settimana, dal Salone Orientamenti in programma negli spazi dei Magazzini del Cotone di Genova in collaborazione con Regione e Alfa Liguria. Un’ulteriore occasione offerta agli studenti, in sinergia con l’Unione Industriali di Savona, per poter sperimentare praticamente molte professioni alla vigilia di decisioni cruciali per il loro futuro universitario e lavorativo.