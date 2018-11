Villanova d’Albenga. Occhi puntati sul Mise. Martedì prossimo si gioca una partita importante per il futuro di Piaggio Aerospace. Per focalizzare l’attenzione sul delicato momento che sta attraversando l’azienda e che rischia addirittura la messa in liquidazione i lavoratori hanno deciso di attuare uno sciopero. Un’agitazione per l’intera giornata del 13 novembre proprio in concomitanza con l’incontro che si terrà al Ministero dello Sviluppo Economico. E’ previsto anche un presidio di una delegazione di lavoratori sotto la sede del Mise insieme ai sindaci che hanno trovato pieno sostegno anche da parte del neo presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Nella stessa giornata di martedì prossimo, inoltre, è prevista la sospensione della riunione del Consiglio regionale della Liguria. Una decisione per poter permettere ad una delegazione di consiglieri di partecipare, anche loro, al presidio degli operai della Piaggio nella Capitale. Al tavolo invece parteciperà il governatore della Liguria Giovanni Toti che solo una decina di giorni fa aveva ottenuto garanzie «personali» da parte del vice premier Luigi Di Maio: «Il caso Piaggio si sbloccherà nel migliore dei modi».