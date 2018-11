Genova. Assegnati 36 milioni di euro da parte del MIUR per la messa in sicurezza e per la creazione di nuove scuole in Liguria. “Un grande risultato e un aiuto concreto per Province e Comuni” afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti appena saputa la buona notizia. Con questi soldi verranno fatti 27 interventi e costruite 9 scuole.