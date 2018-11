Il programma su Rai 3 mette in competizione 60 borghi italiani

Borgio Verezzi. Quest’anno a “Borgo dei Borghi”, il programma televisivo in onda su Rai 3, Borgio Verezzi rappresenterà la Liguria. Il Borgo di Verezzi si candida all’edizione 2018 insieme ad altri 59 borghi d’Italia. Il programma televisivo andrà in onda sabato 10 novembre in prima serata.

Il video di pochi minuti che rappresenterà la cittadina ligure prevede alcune riprese dall’alto e altre da terra delle borgate verezzine e termina con uno spot simpatico che esorta a votare Borgio Verezzi. La gara televisiva si svolge in diversi step: i 60 borghi verrano suddivisi su tre sabati e presentati, mentre sabato 24 novembre si terrà la finalissima, alla quale accederanno solamente i 20 borghi più votati.

A condurre gli spettatori nel viaggio attraverso i piccoli borghi dal nord al sud Italia saranno Camila Raznovich e lo stoico dell’arte Philippe Daverio.

Per votare per i borghi è sufficiente andare sul sito www.rai.it/borgodeiborghi dove si trovano i promo dei filmati relativi ai 60 borghi e votare on-line il proprio preferito; è possibile votare fino alle 23.50 del 22 novembre.