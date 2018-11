Genova. Unioncamere con la collaborazione di ANPAL ha pubblicato sul Sistema Informativo Excelsior i risultati del monitoraggio realizzato sulle aziende liguri. Gli esiti si possono considerare positivi in quanto rispetto allo scorso anno si è registrato un aumento del 3.7% della richiesta. In particolare, su circa 956mila assunzioni programmate dalle imprese a livello nazionale, in Liguria ne sono previste oltre 21mila (il 2,2% del totale Italia), di cui a Genova 12.730 (+6,7%), a Imperia 2.620 (+13,9%), a Savona 3.180 (-7,6%) e a La Spezia 2.830 (-3,1%). Il 76% delle assunzioni programmate sarà assorbito dai servizi e il 74% delle entrate riguarderà le imprese con meno di 50 dipendenti.